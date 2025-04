Homens são presos ao tentarem entrar na Espanha com cocaína escondida em cadeiras de rodas

Duas pessoas, em casos diferentes, foram presas enquanto tentavam entrar na Espanha com cocaína escondida em cadeiras de rodas. Na terça-feira (22), um passageiro vindo do Brasil foi flagrado com 7 kg da droga escondidos na bateria de uma cadeira elétrica.



No dia seguinte, quarta (23), um homem vindo da Colômbia foi preso com 4 kg do entorpecente da mesma maneira. Agentes do aeroporto de Barcelona desconfiaram após notarem falhas no funcionamento dos equipamentos.