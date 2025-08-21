Adolescente viraliza com clipe gravado por câmera de segurança Música “Lego” da banda australiana alcançou 4 milhões de visualizações em uma rede social News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 11h44 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem de 14 anos viraliza por criatividade ao gravar clipe com câmera de segurança do vizinho

A banda australiana Maple’s Pet Dinosaur, liderada por uma jovem de 14 anos, ganhou notoriedade na internet com seu primeiro clipe filmado através da câmera de segurança do vizinho da vocalista. O vídeo inovador foi lançado nas redes sociais e rapidamente atingiu quase 4 milhões de visualizações em uma semana. A música “Lego”, única disponível nas plataformas de streaming, visa dar voz e apoio às pessoas que já enfrentaram bullying.

Assista ao vídeo - Jovem de 14 anos viraliza por criatividade ao gravar clipe com câmera de segurança do vizinho

Veja também

‌



Feira conta com novidades de jogos famosos, testes de títulos independentes, campeonatos de e-sports e cosplays

News das 10 playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Gamescom reúne mais de 1.500 expositores em edição histórica na Alemanha Shows de rap conquistam público e ganham cada vez mais espaço no mercado de turnês Jovem de 14 anos viraliza por criatividade ao gravar clipe com câmera de segurança do vizinho Falcão reconhece cuidadores e retorna a zoológico depois de 15 meses desaparecido nos EUA Hipopótamo famoso em zoológico de Berlim vai integrar programa de reprodução de espécies na França Conheça as ‘mulheres do mar’, que passam até cinco horas diárias submersas sem uso de equipamento Djavan anuncia lançamento de álbum que vai marcar as comemorações dos 50 anos de carreira Cientistas encontram fóssil de dinossauro desconhecido na Europa de 140 milhões de anos Motociclistas fantasiados de personagens levam alegria a hospital infantil na Argentina Vídeo revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things Quedas de robôs humanoides divertem a plateia na estreia de jogos mundiais em Pequim Rede de esgoto vira atração turística em meio ao calor extremo na França Do pop internacional ao modão brasileiro: confira os lançamentos musicais da última semana Sucesso de Christopher Nolan, Interestelar retorna às telas dos cinemas brasileiros Baleia com 'cara de Pokémon'? Veja imagens do fóssil de 25 milhões de anos descoberto na Austrália Robôs exploram crateras de vulcões para desvendar sinais de vida em outros planetas Cidade do México faz o 'maior sanduíche do mundo' durante evento gastronômico Piloto quebra recorde mundial de altitude em voo histórico com avião movido a energia solar Animais se refrescam com picolés para amenizar calor extremo em zoológico de Roma Rapper Thaíde anuncia shows de lançamento de novo álbum em São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!