Adolescente viraliza com clipe gravado por câmera de segurança

Jovem de 14 anos viraliza por criatividade ao gravar clipe com câmera de segurança do vizinho
A banda australiana Maple’s Pet Dinosaur, liderada por uma jovem de 14 anos, ganhou notoriedade na internet com seu primeiro clipe filmado através da câmera de segurança do vizinho da vocalista. O vídeo inovador foi lançado nas redes sociais e rapidamente atingiu quase 4 milhões de visualizações em uma semana. A música “Lego”, única disponível nas plataformas de streaming, visa dar voz e apoio às pessoas que já enfrentaram bullying.

