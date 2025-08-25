Artistas de Bali surpreendem com obras de artes sustentáveis feitas com folhas trançadas Técnica tradicional ganha releitura moderna em instalações artísticas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Artistas em Bali criam obras de arte com folhas naturais tranças.

A técnica tradicional ganha uma releitura moderna, unindo tradição e inovação.

Materiais sustentáveis como folhas de bananeira, coqueiro e bambu são utilizados.

Obras são procuradas para eventos e podem ser encomendadas online com envio global.

Artistas de Bali criam obras impressionantes com técnica de trançar folhas; veja

Na Ilha de Bali, na Indonésia, um grupo de artistas tem se destacado pela criação de peças de arte com folhas naturais trançadas. Essa técnica antiga ganhou uma releitura moderna nas mãos desses criadores, resultando em obras autorais e personalizadas que combinam tradição e inovação.

As matérias-primas utilizadas incluem folhas de bananeira, coqueiro e bambu, destacando-se pela sustentabilidade. As obras podem ser encomendadas online e enviadas globalmente, desde que o transporte seja seguro.

Atualmente, as criações são bastante procuradas para eventos como casamentos. Os artistas têm se dedicado a desenvolver instalações de grandes dimensões, que estão se tornando cada vez mais complexas e elaboradas.

Perguntas e Respostas

O que caracteriza as obras de arte criadas por artistas em Bali?

‌



As obras de arte em Bali são caracterizadas pelo uso de folhas naturais tranças, utilizando uma técnica tradicional modernizada pelos artistas, resultando em peças autorais que combinam tradição e inovação.

Quais materiais são utilizados nas obras sustentáveis dos artistas de Bali?

‌



Os artistas utilizam materiais como folhas de bananeira, coqueiro e bambu, destacando a sustentabilidade nas suas criações.

Como as obras podem ser adquiridas e enviadas?

‌



As obras podem ser encomendadas online e enviadas globalmente, desde que o transporte seja seguro.

Para quais eventos as criações têm sido mais procuradas?

As criações têm sido bastante procuradas para eventos como casamentos, com artistas desenvolvendo instalações de grandes dimensões que estão se tornando cada vez mais complexas e elaboradas.

Assista ao vídeo - Artistas de Bali criam obras impressionantes com técnica de trançar folhas; veja

Técnica antiga e sustentável é feita de maneira moderna em instalações de grandes proporções

