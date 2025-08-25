Artistas de Bali surpreendem com obras de artes sustentáveis feitas com folhas trançadas
Técnica tradicional ganha releitura moderna em instalações artísticas
Na Ilha de Bali, na Indonésia, um grupo de artistas tem se destacado pela criação de peças de arte com folhas naturais trançadas. Essa técnica antiga ganhou uma releitura moderna nas mãos desses criadores, resultando em obras autorais e personalizadas que combinam tradição e inovação.
As matérias-primas utilizadas incluem folhas de bananeira, coqueiro e bambu, destacando-se pela sustentabilidade. As obras podem ser encomendadas online e enviadas globalmente, desde que o transporte seja seguro.
Atualmente, as criações são bastante procuradas para eventos como casamentos. Os artistas têm se dedicado a desenvolver instalações de grandes dimensões, que estão se tornando cada vez mais complexas e elaboradas.
Assista ao vídeo - Artistas de Bali criam obras impressionantes com técnica de trançar folhas; veja
Técnica antiga e sustentável é feita de maneira moderna em instalações de grandes proporções
