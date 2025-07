Bad Bunny lidera ranking global com duas músicas entre as mais ouvidas O cantor porto-riquenho se destaca em levantamento e prepara turnê mundial News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 17h03 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bad Bunny é o único artista com duas músicas entre as dez mais ouvidas de 2025 no mundo; confira

O cantor porto-riquenho Bad Bunny é o único artista com duas faixas entre as dez mais ouvidas globalmente no primeiro semestre de 2025, conforme um relatório de uma revista americana especializada. Músicas em espanhol ficaram atrás apenas das canções em inglês, registrando um aumento de 22% nas reproduções.

Atualmente em turnê pela Europa e América Latina, Bad Bunny se apresentará no Brasil no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026.

Assista ao vídeo - Bad Bunny é o único artista com duas músicas entre as dez mais ouvidas de 2025 no mundo; confira

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!