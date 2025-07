Walter Salles será homenageado pela academia do Oscar com Luminary Award Evento ocorrerá no dia 18 de outubro e visa arrecadar fundos para o museu da instituição

