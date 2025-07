‘Lilo & Stitch' se torna o filme mais assistido de 2025 ao bater marca de US$ 1 bilhão em bilheteria

O live-action de Lilo & Stitch se tornou a primeira produção de Hollywood neste ano a bater a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria (aproximadamente R$ 5,5 bilhões, na cotação atual). A nova versão da animação, lançada originalmente em 2022, arrecadou US$ 416 milhões nos Estados Unidos e mais US$ 584 milhões no restante do mundo (R$ 2,3 bilhões e R$ 3,2 bilhões, respectivamente, em conversão direta). No Brasil, o longa também se tornou o maior sucesso de bilheteria do país em 2025, levando mais de 10 milhões de espectadores às salas de cinema.