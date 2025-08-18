Baleia pré-histórica com aparência de Pokémon é descoberta na Austrália Fóssil revela espécie desconhecida com características surpreendentes News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 12h22 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h22 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante a maré baixa em uma praia no sul da Austrália, um caçador amador de fósseis encontrou um fóssil de cerca de 25 milhões de anos. A descoberta revelou uma espécie desconhecida de baleia pré-histórica, com características únicas como dentes afiados e olhos saltados.

O animal tinha aproximadamente 3 metros de comprimento e seu focinho peculiar lembra criaturas populares da cultura pop, como personagens de Pokémon. Especialistas brincaram que a baleia parece uma mistura de baleia e tubarão com esses personagens animados.

A descoberta pode oferecer novas perspectivas sobre a evolução das baleias e suas adaptações a oceanos mais quentes, ajudando a prever como as espécies atuais podem enfrentar as mudanças climáticas.

Operação, conduzida em uma caverna vulcânica na Espanha, envolveu um rapel autônomo do equipamento a mais de 200 metros de profundidade

