Baleia pré-histórica com aparência de Pokémon é descoberta na Austrália
Fóssil revela espécie desconhecida com características surpreendentes
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Durante a maré baixa em uma praia no sul da Austrália, um caçador amador de fósseis encontrou um fóssil de cerca de 25 milhões de anos. A descoberta revelou uma espécie desconhecida de baleia pré-histórica, com características únicas como dentes afiados e olhos saltados.
O animal tinha aproximadamente 3 metros de comprimento e seu focinho peculiar lembra criaturas populares da cultura pop, como personagens de Pokémon. Especialistas brincaram que a baleia parece uma mistura de baleia e tubarão com esses personagens animados.
A descoberta pode oferecer novas perspectivas sobre a evolução das baleias e suas adaptações a oceanos mais quentes, ajudando a prever como as espécies atuais podem enfrentar as mudanças climáticas.
Qual foi a descoberta feita por um caçador amador de fósseis na Austrália?
Um caçador amador de fósseis encontrou um fóssil de aproximadamente 25 milhões de anos, que revelou uma espécie desconhecida de baleia pré-histórica com características únicas.
Quais características marcantes foram observadas na baleia pré-histórica descoberta?
A baleia pré-histórica tinha cerca de 3 metros de comprimento, dentes afiados e olhos saltados, apresentando um focinho peculiar que lembra personagens de Pokémons.
Qual a importância da descoberta dessa nova espécie de baleia?
A descoberta pode oferecer novas perspectivas sobre a evolução das baleias e suas adaptações a oceanos mais quentes, além de ajudar a prever como as espécies atuais poderão enfrentar as mudanças climáticas.
Veja também
Operação, conduzida em uma caverna vulcânica na Espanha, envolveu um rapel autônomo do equipamento a mais de 200 metros de profundidade
News das 10 playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!