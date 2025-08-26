Logo R7.com
Cães corgi encantam na corrida anual com fantasias criativas na Lituânia

Evento reúne competição de velocidade e desfile de trajes inusitados para pets

Corrida de cães da raça corgi une fofura, agilidade e concurso de fantasia na Lituânia
Centenas de cães participaram da Corrida Anual de Corgis na Lituânia, combinando agilidade com um desfile de fantasias criativas. Os cães correram em direção aos seus donos na linha de chegada, enquanto exibiam trajes como orelhinhas de coelho, entre outros temas originais.

O evento atraiu tanto competidores quanto espectadores, que se divertiram com a originalidade das fantasias. A corrida destacou a agilidade dos animais, enquanto o desfile trouxe um toque lúdico ao evento. Os donos aguardavam orgulhosos na linha de chegada, celebrando as performances alegres e criativas dos seus pets.

