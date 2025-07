Drone térmico revela impacto do calor extremo em Atenas Imagens capturam temperaturas elevadas em locais históricos devido às mudanças climáticas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h30 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h30 ) twitter

Drone com câmera térmica torna possível 'enxergar' calor extremo em pontos turísticos da Grécia

Na Grécia, um drone equipado com câmera térmica registrou temperaturas próximas a 75 graus em locais históricos de Atenas, como a Acrópole. Este equipamento destacou o impacto das mudanças climáticas, que resultaram no fechamento temporário de pontos turísticos durante o dia devido ao calor intenso. As temperaturas frequentemente ultrapassam os 40 graus, alterando o clima tradicionalmente ensolarado do país. As imagens capturadas evidenciam a severidade das alterações climáticas na região.

Assista ao vídeo - Drone com câmera térmica torna possível ‘enxergar’ calor extremo em pontos turísticos da Grécia

