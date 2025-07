Experimento curioso revela que polvos, assim como humanos, também podem cair em ilusão sensorial

Cientistas no Japão realizaram um experimento com polvos para testar uma ilusão sensorial conhecida como "braço de borracha". Eles colocaram um tentáculo falso ao lado do polvo e simularam toques simultâneos. Quando o tentáculo falso foi beliscado, os polvos mudaram de cor e encolheram. Essa reação indica um nível de autoconsciência semelhante ao observado em vertebrados. A pesquisa sugere que o sistema nervoso dos polvos é mais complexo do que se pensava.