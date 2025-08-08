Ed Sheeran entra para o Ipswich Town como jogador em ação de marketing

O cantor Ed Sheeran foi anunciado como jogador do time de futebol inglês Ipswich Town em uma jogada de marketing que gerou reações mistas entre os torcedores. Ele recebeu a camisa número 17 em homenagem ao seu apoio ao clube, do qual se tornou sócio em 2024 após adquirir uma participação acionária.
Enquanto alguns fãs veem a iniciativa como uma estratégia publicitária inteligente, outros criticam a decisão de dar um número significativo a alguém que não joga profissionalmente. A ação simboliza a forte ligação de Sheeran com o clube, mas também levanta questões sobre o uso de números reservados para atletas em campo.
Veja também
Entre as criações de Edgar Zepeda Diaz estão quadros inspirados em Frida Kahlo e representações detalhadas de animais
News das 10 playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!