Ed Sheeran entra para o Ipswich Town como jogador em ação de marketing

Nomeação do cantor divide opiniões entre torcedores do clube inglês

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O cantor Ed Sheeran foi anunciado como jogador do time de futebol inglês Ipswich Town em uma jogada de marketing que gerou reações mistas entre os torcedores. Ele recebeu a camisa número 17 em homenagem ao seu apoio ao clube, do qual se tornou sócio em 2024 após adquirir uma participação acionária.

Enquanto alguns fãs veem a iniciativa como uma estratégia publicitária inteligente, outros criticam a decisão de dar um número significativo a alguém que não joga profissionalmente. A ação simboliza a forte ligação de Sheeran com o clube, mas também levanta questões sobre o uso de números reservados para atletas em campo.

