Falcão Ripley volta ao zoológico após 15 meses desaparecido Moradores ajudaram na busca até reconhecimento pelos cuidadores News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 13h12 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h12 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ripley, um falcão, desapareceu por 15 meses na Califórnia após ser perseguido por gaviões.

Moradores locais se mobilizaram e relataram avistamentos durante sua ausência.

Em julho, um residente encontrou Ripley em seu quintal e confirmou sua identidade.

Os cuidadores o chamaram e ele reconheceu suas vozes, retornando ao zoológico em boas condições.

Ripley, um falcão que desapareceu por 15 meses na Califórnia, Estados Unidos, foi encontrado e retornou ao zoológico onde vivia. O animal sumiu após ser perseguido por gaviões durante um show de pássaros.

Durante o tempo em que esteve desaparecido, moradores locais se mobilizaram para localizar Ripley, com relatos de avistamentos e postagens em redes sociais. Em julho, um residente encontrou um falcão em seu quintal e confirmou que era Ripley após investigar.

Os cuidadores do zoológico foram até o local e chamaram o falcão pelo nome. Ripley reconheceu as vozes e voou para seus cuidadores rapidamente. Agora de volta, ele está em boas condições, mas passará por cuidados antes de retornar às apresentações no zoológico.

Animal havia sumido do local ao ser perseguido por dois gaviões após uma apresentação

