Falcão Ripley volta ao zoológico após 15 meses desaparecido

Ripley, um falcão, desapareceu por 15 meses na Califórnia após ser perseguido por gaviões.
Moradores locais se mobilizaram e relataram avistamentos durante sua ausência.
Em julho, um residente encontrou Ripley em seu quintal e confirmou sua identidade.
Os cuidadores o chamaram e ele reconheceu suas vozes, retornando ao zoológico em boas condições.
Ripley, um falcão que desapareceu por 15 meses na Califórnia, Estados Unidos, foi encontrado e retornou ao zoológico onde vivia. O animal sumiu após ser perseguido por gaviões durante um show de pássaros.
Durante o tempo em que esteve desaparecido, moradores locais se mobilizaram para localizar Ripley, com relatos de avistamentos e postagens em redes sociais. Em julho, um residente encontrou um falcão em seu quintal e confirmou que era Ripley após investigar.
Os cuidadores do zoológico foram até o local e chamaram o falcão pelo nome. Ripley reconheceu as vozes e voou para seus cuidadores rapidamente. Agora de volta, ele está em boas condições, mas passará por cuidados antes de retornar às apresentações no zoológico.
O que aconteceu com Ripley, o falcão que desapareceu?
Ripley, um falcão que desapareceu por 15 meses na Califórnia, foi encontrado e retornou ao zoológico onde vivia após ser perseguido por gaviões durante um show de pássaros.
Como a comunidade ajudou na busca por Ripley?
Moradores locais se mobilizaram para localizar Ripley, relatando avistamentos e fazendo postagens em redes sociais para ajudar na busca.
Como foi o reencontro de Ripley com seus cuidadores?
Um residente encontrou Ripley em seu quintal e, após investigar, confirmou que era o falcão. Os cuidadores foram até o local e chamaram Ripley pelo nome, momento em que ele o reconheceu e voou rapidamente para eles.
Ripley está saudável após o desaparecimento?
Sim, Ripley está em boas condições, mas passará por cuidados antes de retornar às apresentações no zoológico.
Animal havia sumido do local ao ser perseguido por dois gaviões após uma apresentação
