Fazenda na Escócia adota cachorro-robô para modernizar a agricultura Spot utiliza rede 5G para eficiência no cultivo agrícola e benefícios ambientais News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h25 )

Cachorro-robô agricultor? Fazenda na Escócia testa tecnologia que auxilia no cultivo de plantações

Uma fazenda na Escócia está utilizando um cachorro-robô, chamado de Spot, para auxiliar no cultivo de plantações. Equipado com uma rede 5G portátil, Spot coleta e transmite dados em tempo real, mesmo em áreas com sinal fraco. A operação é realizada por um operador usando controle remoto e óculos de realidade virtual.

O objetivo dessa inovação é modernizar a produção agrícola. Robôs interconectados aplicam fertilizantes somente onde necessário, evitando desperdícios. Além de proporcionar economia para o agricultor, a tecnologia contribui para a conservação ambiental com práticas menos poluentes. Com a crescente demanda global por alimentos, essa abordagem robótica representa o futuro da agricultura.

Cachorro-robô agricultor? Fazenda na Escócia testa tecnologia que auxilia no cultivo de plantações

