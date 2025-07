Drone com câmera térmica torna possível 'enxergar' calor extremo em pontos turísticos da Grécia

Na Grécia , um drone equipado com câmera térmica registrou temperaturas que, na imagem, chegam a quase 75 graus. Esta tecnologia revelou o impacto do calor extremo em locais icônicos como a Acrópole. Com temperaturas frequentemente acima dos 40 graus, alguns pontos turísticos precisaram fechar durante o dia devido ao forte calor. As mudanças climáticas têm afetado o tradicional verão ensolarado do país. A imagem impressionante da cidade "pegando fogo" ilustra como o clima está se alterando, levando à sensação de estar em um forno sob o sol forte.