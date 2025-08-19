Motociclistas fantasiados levam alegria a hospital infantil argentino

Milhares de motociclistas fantasiados como super-heróis, vilões e princesas ocuparam as ruas de Buenos Aires. Eles dirigiram-se a um dos principais centros pediátricos da Argentina para distribuir brinquedos e doces em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no país em 17 de agosto.
Pacientes, familiares e profissionais de saúde participaram da festividade, que trouxe momentos de alegria ao hospital em meio às dificuldades financeiras devido aos cortes de verba. A ação destacou a solidariedade e mostrou que a magia da infância pode ser celebrada mesmo em tempos difíceis.
