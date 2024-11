Brumadinho: Justiça reduz bloqueio de bens de empresa responsável pela segurança da barragem

A Justiça de Minas Gerais reduziu o bloqueio de bens da empresa alemã TUV SUD, responsável pela avaliação da segurança da barragem de Brumadinho , que rompeu em janeiro de 2019, resultando na morte de 272 pessoas . O valor retido pela Justiça passou de R$ 60 milhões para R$ 7 milhões, conforme decisão da Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; a quantia menor respeita o limite de 20% do faturamento da empresa, estipulado por lei.



Apesar da redução no valor, a suspensão das atividades de análise e certificação de segurança de estruturas de barragem foi mantida. A maioria da corte entendeu que há “indícios de ausência de comprometimento e imparcialidade técnicos” nos documentos apresentados, o que coloca em risco a segurança dessas estruturas. A tragédia de Brumadinho, que resultou na morte de 272 pessoas, completará seis anos em 25 de janeiro de 2025 . A TUV SUD não respondeu às tentativas de contato da RECORD NEWS.