Casa Branca fechada: clima de temor em Washington reflete realidade americana em pré-eleições

O clima de Washington reflete a realidade de como estão os Estados Unidos às vésperas do início das apurações , disse o observador-chefe da Casa Branca, Fernando Hessel, em entrevista à RECORD NEWS, na noite desta segunda-feira (4). Segundo ele, vários estabelecimentos comerciais estão fechados com tapumes de madeira para proteger as vidraças na capital norte-americana. “Lembra a época da pandemia em que muitos comércios fecharam”, acrescentou Hessel. A Casa Branca também está protegida, com as áreas antes abertas à visitação do público fechadas, e a praça Lafayette, cercada com gradil de aço e protegida pelo serviço secreto. “Isso é um termômetro de como está o temor para o resultado das eleições nos Estados Unidos”, concluiu Hessel.