Caso Tio Paulo: defesa quer nulidade de denúncia de estelionato contra sobrinha

A primeira audiência do caso tio Paulo , o idoso levado desacordado pela sobrinha para sacar um empréstimo em um banco no Rio de Janeiro, foi realizada nesta terça-feira (12). Érika de Souza Vieira Nunes, sobrinha de Paulo Roberto Braga, responde pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver. Ela não participou da sessão, porque está internada em uma clínica psiquiátrica, sem previsão de alta, sendo assim, apenas testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas. A advogada de Érika pediu a nulidade da denúncia de estelionato, pelo dinheiro não ter sido retirado.



Érika levou Paulo Roberto Braga, de 68 anos, a um banco na zona oeste do Rio de Janeiro, em abril deste ano. Na ocasião, ela tentava sacar R$ 17 mil no nome dele, mas funcionários desconfiaram da sobrinha, já que o idoso permanecia imóvel durante o atendimento. Uma equipe do Samu foi chamada ao local e constatou a morte de Paulo . A sobrinha chegou a ser presa naquele mês, mas foi liberada. Uma nova audiência foi marcada para o dia 18 de fevereiro de 2025.