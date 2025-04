Caso Brigadeirão: audiência é remarcada para maio, após acusadas não comparecerem à Justiça

A audiência do caso Brigadeirão foi remarcada para maio, após as acusadas não comparecerem à Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (7). A sessão na quarta vara criminal, marcada para ouvir réus e testemunhas, foi adiada por falta de transporte do sistema prisional. A nova data da audiência, 20 de maio, depende da disponibilidade das detentas e das 11 testemunhas intimadas.



Júlia Andrade Cathermol Pimenta e Suyany Breschak, presas desde o ano passado, são acusadas de matar o empresário Luiz Marcelo Ormond com um brigadeirão envenenado . Segundo a Polícia Civil, o crime teve motivação financeira.