Desigualdade: mulheres negras são as que menos ganham no serviço público, apesar de serem maioria

Dados do Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público de 2024 revelam que, apesar de serem maioria no funcionalismo público, as mulheres negras ainda são menos remuneradas . Elas representam quase 30% dos profissionais da categoria, mas, quando se faz o recorte por faixa salarial, o grupo corresponde a apenas 8,5% dos servidores que recebem entre dez e 20 salários mínimos. Por outro lado, entre aqueles que ganham entre um e dois salários mínimos, a participação de mulheres negras sobe para 34,4%. A pesquisa também destaca que são os homens brancos que recebem as maiores remunerações . Eles correspondem a 45% dos profissionais com salários entre dez e 20 mínimos, mesmo representando menos de 20% de todos os servidores.