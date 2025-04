Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm previsão para temporais nesta terça-feira (8)

Após um final de semana frio no Sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem alerta para temporais nesta terça-feira (8), enquanto no Paraná a chance é de chuva moderada. Em entrevista ao Conexão Record News , Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, afirma que a precipitação será forte e persistente, principalmente no litoral gaúcho, ao menos até quarta-feira (9).



No Sudeste do país, as temperaturas devem voltar a subir em São Paulo , e não há previsão de chuva. Em Belo Horizonte , o clima mais quente pode provocar pancadas isoladas. Já o Nordeste segue com tempo firme e alerta de baixa umidade.