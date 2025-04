Feirante de 67 anos é agredido por dupla após não conseguir responder à pergunta, em Manaus (AM)

Um feirante de 67 anos foi agredido por dois homens após não conseguir responder quem era o dono do box próximo ao que ele trabalhava, em Manaus (AM) , na sexta-feira (4). Câmeras de segurança capturaram a sequência de ações dos agressores, que não foram identificados até o momento. A vítima registrou um boletim de ocorrência e precisou de atendimento médico.



Segundo testemunhas, os dois suspeitos são irmãos e costumam levar as mercadorias vendidas na feira. No dia da confusão, eles estavam consumindo bebidas alcoólicas. A banca em que a dupla estava foi fechada pela coordenação do espaço.