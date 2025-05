Moradores de Paraisópolis realizam protesto e fecham vias após morte durante abordagem policial

Moradores de Paraisópolis , comunidade na zona sul de São Paulo, fazem protesto e bloqueiam diversas ruas da região com barricadas e pneus queimados. A ação ocorre após uma pessoa ter sido morta em uma abordagem policial no domingo (11).



Segundo a Polícia Militar, a região está com policiamento reforçado. Um dos locais bloqueados é a Avenida Giovanni Gronchi , importante via de ligação dos bairros do Morumbi, Vila Andrade e Vila Sônia.