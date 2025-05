O caminhão de combustível estava estacionado quando um homem decidiu subir no veículo. O motorista, porém, não viu a presença do 'passageiro' e começou a acelerar , cada vez mais, por uma avenida do Rio de Janeiro. Um vídeo registrado por celular mostra o desespero do homem, que tentava alertar o caminhoneiro e pedir para ele, pelo menos, diminuir a velocidade.