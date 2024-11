Free flow: 12 mil motoristas não pagaram o pedágio no estado de São Paulo

Segundo a Econoroeste, 12 mil motoristas deixaram de pagar o pedágio free flow, sistema com passagem sem cancela , em São Paulo . Esse número representa 8,4% do total de 143 mil veículos que passaram por Itápolis, interior do estado, durante o mês de inauguração do pedágio. De acordo com a empresa, a receita foi 7% menor por conta da inadimplência e os condutores vão ser multados pela infração. No modelo free flow são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos em movimento ou o sinal das tags.