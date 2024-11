Prefeitura de Parelhas deve indenizar pacientes infectados durante cirurgia de catarata em mutirão

A prefeitura de Parelhas, município do Rio Grande do Norte, terá que indenizar os pacientes infectados durante um mutirão de cirurgias de catarata realizado nos dias 27 e 28 de setembro. O Ministério Público do estado declarou que abriu um inquérito para investigar o caso, nesta sexta-feira (18). Dos 20 pacientes operados no primeiro dia de mutirão, 15 tiveram uma endoftalmite, infecção ocular causada por uma bactéria . Nove deles perderam o globo ocular.



Para o MP, o conjunto de provas já colhido aponta que houve uma falha na higienização e na esterilização no centro cirúrgico, mas ainda é necessário identificar em qual etapa do processo. Segundo a promotora do caso, mesmo que a investigação ainda esteja em andamento, é possível dizer que o município tem responsabilidade civil objetiva e por isso deverá indenizar os pacientes.