Redução de contas de luz em 0,02% beneficia bancos, e não os consumidores

Uma medida do governo federal deve reduzir o valor das contas de luz em 0,02%, e não 3,5%, como prometido em março deste ano. Além disso, segundo o diretor da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), os principais beneficiados não foram os consumidores, mas os bancos.



O Ministério de Minas e Energia esperava abater as contas em 3,5% ao antecipar verbas para as distribuidoras pagarem dois empréstimos tomados em anos anteriores, a Conta-Covid e a Conta Escassez Hídrica. Nos dois casos, os encargos foram repassados às contas de luz dos brasileiros. Sendo assim, o benefício esperado para os consumidores não deu certo.