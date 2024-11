Rio de Janeiro tem aumento de 23% nos roubos de rua em outubro

Os roubos de rua no estado do Rio de Janeiro cresceram 23% em outubro em relação ao mesmo mês no ano passado. Em 2024, o aumento foi de 13%, sendo 48 mil episódios registrados no período. Esses números foram divulgadoS esta semana pelo Instituto de Segurança Pública. O levantamento também mostra o crescimento de 34% na quantidade de roubos de veículos e de 40% nos roubos de celular. Contudo, a pesquisa afirma que houve uma redução de 13% nos casos de latrocínio, homicídios dolosos e mortes por intervenção de agentes do estado.