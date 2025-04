‘Era uma menina cheia de sonhos’, diz pai de criança que morreu após reproduzir desafio da internet

Sarah Raíssa Pereira, de 8 anos, morreu no domingo (13) após inalar um desodorante ao tentar reproduzir um desafio visto em uma rede social , em Ceilândia (DF). Em entrevista à jornalista Fabiana Oliveira, o pai da criança, Cássio Murilo, afirma que faria de tudo para ter a filha de volta. “Era uma menina cheia de astral e sonhos”, afirma. Ele relata que o avô encontrou a neta desacordada, com o celular e o aerossol ao lado. A jovem foi socorrida, mas morreu três dias depois no hospital.



A pneumopediatra Paula Sellan explica que, quando a criança inala as substâncias contidas no desodorante , há redução do oxigênio nos tecidos. “Pode causar uma irritabilidade local, evoluir para sonolência, convulsão, e, por fim, uma parada cardiorrespiratória e danos neurológicos permanentes”, diz a médica.



A Polícia Civil do Distrito Federal aguarda o laudo do IML (Instituto Médico Legal) e a perícia no celular de Sarah para esclarecer as circunstâncias da morte. O delegado Walder Lima afirma que o objetivo da investigação é identificar quem criou o conteúdo e quem o compartilhou.