Secretário da Justiça e Cidadania explica mudança da pasta para o centro de SP

"As cidades só se recuperam com gente, ainda não inventaram outra forma", afirma o secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto, em entrevista ao News das 19h nesta sexta-feira (22). Ele explica que a decisão de mudar a pasta para o centro, está relacionada com a realocação da sede do governo do estado para a região e que isso ajudará a mudar a situação da área. Prieto ainda diz que o Palácio dos Campos Elíseos será a "jóia da coroa". "São várias medidas, tem que ter habitação, segurança, enfrentamento com as drogas e atender os moradores de rua. Acreditamos que com essas medidas amplas, vamos obter bons resultados", completa.