Embarcação com 65 pessoas afunda na Ilha de Marajó na sexta-feira (4)

Barco que navegava na Ilha do Marajó , no Pará , afundou com 65 pessoas a bordo nesta sexta-feira (4). A embarcação Ana Clara II estava em uma área repleta de pedras quando o casco foi danificado e a água invadiu o barco, obrigando as pessoas a abandonarem a embarcação.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar os 60 passageiros e cinco tripulantes com vida e sem ferimentos, sem registro de desaparecidos, porém a embarcação deu perda total. O comandante do barco foi levado a delegacia, onde prestou depoimento, agora a Polícia Civil irá investigar se houve irregularidade no trajeto ou falhas estruturais na embarcação.