Veja: motorista sobrevive após carro ser prensado em engavetamento entre carretas no Mato Grosso

Um carro foi prensado durante um engavetamento entre duas carretas e um veículo na BR-163, em Sinop, no Mato Grosso , na manhã desta segunda-feira (18). O motorista do carro sobreviveu ao ocorrido. Um vídeo das câmeras de segurança mostra que o carro trafegava entre as carretas, quando o veículo da frente freou para fazer uma curva, e o automóvel acabou prensado com a traseira arrancada por uma das carretas. O resgate esteve no local e os três motoristas dos veículos assinaram um termo de recusa de encaminhamento médico. Uma faixa da rodovia ficou bloqueada para os atendimentos e remoção do automóvel, mas foi liberada momentos depois.