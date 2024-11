Palmeiras campeão! Confira a íntegra da partida que deu à equipe o título do Paulistão Feminino 2024

O Palmeiras foi campeão do Paulistão Feminino 2024 em cima de seu maior rival, o Corinthians , nesta quarta-feira (20), em jogo disputado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A equipe alviverde teve de recuperar a vantagem de 1 a 0 conquistada pelo Corinthians no primeiro jogo da final , na última sexta-feira (15), em Itaquera.



A virada teve início com o gol de Amanda Gutierres, aos 12 minutos do primeiro tempo. A atacante Dudinha ampliou, aos 41 minutos. Porém, logo no primeiro minuto da segunda etapa, Vitória Yaya, volante alvinegra, diminui o placar e igualou, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças alternadas, a goleira alviverde Katherine Tapia se tornou um paredão, realizando três defesas e garantindo o título ao Palmeiras.