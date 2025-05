Harry Kane é campeão pela primeira vez aos 31 anos

O atacante Harry Kane conquistou seu primeiro título da carreira aos 31 anos neste domingo (4). Após empatar na última rodada, o Bayern de Munique dependia do resultado do Bayer Leverkusen para conseguir ganhar o campeonato alemão. O jogo contra Freiburg terminou em 2 a 2, rendendo o primeiro título do atleta inglês na carreira.



