Clássico entre Palmeiras e Santos será transmitido pela RECORD NEWS
Confronto acontece nesta quinta-feira (14) pela sexta rodada do Paulistão Feminino
Nesta quinta-feira (14), a partir das 18h45, a RECORD NEWS exibirá o confronto entre Palmeiras e Santos pela sexta rodada do Paulistão Feminino. A partida começa às 19h.
O Palmeiras busca recuperar a liderança do campeonato, enquanto o Santos tenta se aproximar do G4. As equipes prometem um clássico disputado.
