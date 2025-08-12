Logo R7.com
Taubaté x São Paulo | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025

Clássico entre Palmeiras e Santos será transmitido pela RECORD NEWS

Confronto acontece nesta quinta-feira (14) pela sexta rodada do Paulistão Feminino

Paulistão Feminino

Nesta quinta-feira (14), a partir das 18h45, a RECORD NEWS exibirá o confronto entre Palmeiras e Santos pela sexta rodada do Paulistão Feminino. A partida começa às 19h.

O Palmeiras busca recuperar a liderança do campeonato, enquanto o Santos tenta se aproximar do G4. As equipes prometem um clássico disputado.

Palestrinas buscam voltar à liderança do campeonato, enquanto as Sereias da Vila tentam encostar no G4

