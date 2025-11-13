Com uma a menos, Brabas do Corinthians seguram empate com a Ferroviária pelo Paulistão Feminino Partida em Araraquara marcou o reencontro das rivais, que se enfrentaram nas semifinais da Libertadores deste ano; veja os melhores momentos

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Depois do duelo na semifinal da Libertadores, que terminou com vitória alvinegra nos pênaltis, Ferroviária e Corinthians voltaram a se enfrentar nesta quinta-feira (13), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), agora pela 13ª rodada do Paulistão Feminino. Apesar das expectativas, as rivais, já classificadas à fase final, fizeram um jogo morno, que terminou empatado em 0 a 0.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, a expulsão da zagueira Thais Regina, do Timão, aos 7 minutos da etapa complementar, indicava uma pressão das Guerreiras Grenás. Com uma jogadora a mais, a equipe de Araraquara foi para cima, criou as melhores chances, mas não conseguiu mexer no marcador.

‌



Com o resultado, as Brabas vão a 32 pontos, confirmando a liderança e a melhor campanha da fase de grupos. Já a Locomotiva vai a 24 pontos, assegurando a terceira colocação.

Na rodada final da primeira fase, disputada no domingo (16), a Ferroviária visita o São Paulo, em Cotia, enquanto o Corinthians recebe o lanterna Realidade Jovem no Parque São Jorge.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!