Corinthians domina Realidade Jovem e lidera Paulistão Feminino Time alvinegro marca três gols no primeiro tempo e se isola na liderança Paulistão Feminino|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 17h36 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Brabas' do Corinthians fazem 3 a 0 no Realidade Jovem e disparam na liderança do Paulistão Feminino

Na sétima rodada do Paulistão Feminino, Corinthians enfrentou o Realidade Jovem no estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto. A equipe alvinegra garantiu a vitória com três gols no primeiro tempo.

Ivana Fuso abriu o placar aos 2 minutos. Juliana Passari ampliou aos 25 minutos, e Thais Regina marcou o terceiro gol aos 41 minutos. Com este resultado, o Corinthians lidera o campeonato com 18 pontos, enquanto o Realidade Jovem está na lanterna com apenas um ponto.

Assista ao vídeo - ‘Brabas’ do Corinthians fazem 3 a 0 no Realidade Jovem e disparam na liderança do Paulistão Feminino

Veja também

‌



Contra as lanternas, equipe alvinegra marcou três no primeiro tempo e só administrou na etapa complementar; veja os melhores momentos

Paulistão Feminino playlist 1 / 17 Modo teatro Reproduzindo 'Brabas' do Corinthians fazem 3 a 0 no Realidade Jovem e disparam na liderança do Paulistão Feminino Palmeiras vence Taubaté e se recupera no Paulistão Feminino; veja os melhores momentos Ferroviária derrota São Paulo na abertura da sétima rodada do Paulistão Feminino; veja como foi Brabas em campo! Corinthians encara Realidade Jovem com transmissão da RECORD NEWS nesta quinta (21) Assista à íntegra de Palmeiras 0 x 1 Santos pela sexta rodada do Paulistão Feminino Santos derrota Palmeiras com ajuda da goleira e candidata à Bola de Ouro falhando no fim Santos abre o placar contra o Palmeiras após falha bizarra da goleira; assista ao lance Melhores momentos: Karla Alves faz gol de falta e garante vitória do São Paulo sobre Realidade Jovem Melhores momentos: Bragantino marca dois gols na reta final e vence Taubaté pelo Paulistão Feminino Com golaço, Corinthians vence Ferroviária e se mantém líder do Paulistão Feminino; veja os gols Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite clássico entre Palmeiras e Santos nesta quinta-feira (14) Melhores momentos: Santos sofre gol e Realidade Jovem iguala placar pelo Paulistão Feminino Melhores momentos: Corinthians vence Palmeiras e assume liderança do Paulistão Feminino Com pênalti no último lance, Ferroviária empata com Bragantino pelo Paulistão Feminino Assista à íntegra da vitória do São Paulo sobre o Taubaté pelo Paulistão Feminino Melhores momentos: São Paulo vence Taubaté com gol contra no Paulistão Feminino RECORD NEWS exibe Taubaté e São Paulo pela 5ª rodada do Paulistão Feminino

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!