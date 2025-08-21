Corinthians domina Realidade Jovem e lidera Paulistão Feminino
Time alvinegro marca três gols no primeiro tempo e se isola na liderança
Na sétima rodada do Paulistão Feminino, Corinthians enfrentou o Realidade Jovem no estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto. A equipe alvinegra garantiu a vitória com três gols no primeiro tempo.
Ivana Fuso abriu o placar aos 2 minutos. Juliana Passari ampliou aos 25 minutos, e Thais Regina marcou o terceiro gol aos 41 minutos. Com este resultado, o Corinthians lidera o campeonato com 18 pontos, enquanto o Realidade Jovem está na lanterna com apenas um ponto.
