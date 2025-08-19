Corinthians enfrenta Realidade Jovem no Paulistão Feminino Jogo será transmitido pela RECORD NEWS nesta quinta-feira Paulistão Feminino|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 20h27 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h27 ) twitter

Nesta quinta-feira, o Corinthians enfrentará o Realidade Jovem na sétima rodada do Paulistão Feminino, com transmissão ao vivo pela RECORD NEWS a partir das 14h45. As jogadoras de Rio Preto buscam sua primeira vitória na competição, enquanto o Corinthians visa manter a liderança no campeonato. A torcida das Brabas estará presente para apoiar o time do Corinthians, enquanto o Realidade Jovem tenta surpreender e conquistar pontos essenciais.

