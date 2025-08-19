Corinthians enfrenta Realidade Jovem no Paulistão Feminino
Jogo será transmitido pela RECORD NEWS nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira, o Corinthians enfrentará o Realidade Jovem na sétima rodada do Paulistão Feminino, com transmissão ao vivo pela RECORD NEWS a partir das 14h45. As jogadoras de Rio Preto buscam sua primeira vitória na competição, enquanto o Corinthians visa manter a liderança no campeonato. A torcida das Brabas estará presente para apoiar o time do Corinthians, enquanto o Realidade Jovem tenta surpreender e conquistar pontos essenciais.
Veja também
Acompanhe ao vivo ao jogo do Paulistão Feminino a partir das 14h45
Paulistão Feminino playlist
1/14
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!