Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Realidade Jovem x Corinthians | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Corinthians enfrenta Realidade Jovem no Paulistão Feminino

Jogo será transmitido pela RECORD NEWS nesta quinta-feira

Paulistão Feminino|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Nesta quinta-feira, o Corinthians enfrentará o Realidade Jovem na sétima rodada do Paulistão Feminino, com transmissão ao vivo pela RECORD NEWS a partir das 14h45. As jogadoras de Rio Preto buscam sua primeira vitória na competição, enquanto o Corinthians visa manter a liderança no campeonato. A torcida das Brabas estará presente para apoiar o time do Corinthians, enquanto o Realidade Jovem tenta surpreender e conquistar pontos essenciais.

Veja também


Acompanhe ao vivo ao jogo do Paulistão Feminino a partir das 14h45

Paulistão Feminino playlist

1/14

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.