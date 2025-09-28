Ferroviária vence o Santos por 2 a 1 no Paulistão Feminino; veja os melhores momentos
Guerreiras Grenás se aproximam do Palmeiras na classificação e ficam na terceira colocação
A Ferroviária venceu o Santos por 2 a 1, neste domingo (28), pelo Paulistão Feminino, no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí. Com a vitória, as Guerreiras Grenás se aproximam do segundo colocado no torneio, o Palmeiras, e se mantém na terceira posição.
Após um primeiro tempo morno, sem grandes chances para nenhum dos lados, os gols começaram a sair a partir da segunda etapa, com mudanças em ambas as equipes. A entrada da camisa 9, Nathalia Vendito, deu a Ferroviária mais oportunidades de balançar as redes e, aos 15 minutos do segundo tempo, a atacante abriu o placar.
As Guerreiras Grenás não tiveram muito tempo para comemorar, já que três minutos depois, em uma jogada de escanteio, Rafa Andrade empatou para o Santos.
Apesar de conseguirem o gol, as Sereias da Vila desaceleraram o jogo e viram a Ferroviária ter duas grandes oportunidades de marcar. Em uma arrancada, Julia Beatriz colocou as Guerreiras Grenás novamente à frente do placar e decidiu o jogo.