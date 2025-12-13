Vai ter ‘remontada’ das Brabas? Veja os palpites da RECORD NEWS para final entre Corinthians e Palmeiras Rivais se enfrentam neste domingo (14), às 10h, após goleada das Palestrinas na partida de ida da decisão

Jhonson é esperança do Corinthians para reverter desvantagem de quatro gols na decisão Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Na primeira partida da decisão do Paulistão Feminino 2025, o Palmeiras goleou o Corinthians por 5 a 1. O jogo da volta acontece neste domingo (14), no Canindé, com transmissão da RECORD NEWS a partir das 9h30. Para ficar com o título, as Brabas precisam de uma ‘remontada’ histórica. Para a equipe da emissora, porém, essa virada é bastante improvável.

Camila Juliotti, comentarista e autora do blog Gol Delas, aposta que o Palmeiras vence de novo, agora por 2 a 1, e fica com o título estadual.

Pelos palpites, equipe de transmissão da RECORD NEWS acredita que o título paulista vai ficar com as Palestrinas Arte/R7

Quem também acredita que as Palestrinas vão vencer mais uma das rivais é a repórter Beatriz Consolin. Ela aposta em vitória alviverde pelo placar de 3 a 2.

Já a comentarista do programa Elas com a Bola, Nayara Inorro, apostam em um empate por 2 a 2. Matheus Teixeira, apresentador do programa, acredita que as Brabas vencem, mas apenas por 2 a 1, o que seria insuficiente para a virada.

O narrador Lucas Pereira palpitou o mesmo placar: vitória corintiana por 2 a 1 e título palmeirense.

Comentarista convidada, Yara Fantoni acredita que o Corinthians vai vencer por 3 a 2. Já o apresentador do Esporte Record News, Caique Resende, prevê triunfo da equipe alvinegra por 3 a 1.

Esta é a última rodada de palpites da temporada e vai definir também quem leva o título do ‘palpitômetro’ entre o time da RECORD NEWS. Como nas outras 17 rodadas, quem cravar o resultado soma 10 pontos. Já que não cravar, mas acertar o ganhador ou o empate, soma 5 pontos. O ranking geral será divulgado na segunda-feira (15). Fique de olho!

