Ferroviária vence São Paulo no Paulistão Feminino
Equipe de Araraquara se destaca com vitória mínima na sétima rodada
Na abertura da sétima rodada do Paulistão Feminino, a Ferroviária enfrentou o São Paulo em Araraquara e saiu vitoriosa por 1 a 0. Julia Beatriz marcou o único gol do jogo ao aproveitar uma oportunidade durante a saída da goleira adversária.
Com essa vitória, a equipe da Ferroviária alcançou 11 pontos na competição, subindo para a terceira posição na tabela. O São Paulo continua na vice-liderança com 12 pontos. Este resultado foi um passo significativo para as Guerreiras Grenás no campeonato estadual.
