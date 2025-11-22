Ferroviária x Palmeiras: confira os palpites para o jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino Confronto acontece neste domingo (23) a partir das 10h30 com transmissão da RECORD NEWS

Times decidiram a Copa do Brasil e agora voltam a campo com promessa de uma partida bastante equilibrada Montagem: Celio Messias/Fabio Menotti

O Paulistão Feminino chegou às semifinais, e os jogos de ida ocorrem neste final de semana. De um lado da chave, São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (22), enquanto Palmeiras e Ferroviária jogam neste domingo (23), a partir das 10h30, com transmissão da RECORD NEWS.

Como tradição durante todo o campeonato, a equipe da RECORD NEWS não deixou de fazer seus palpites para a partida deste domingo, com uma maioria de apostas no empate entre as Palestrinas e as Guerreiras Grenás.

Grande parte da equipe aposta em um empate no primeiro jogo que acontece neste domingo (23) Arte/R7

Na lista dos que apontaram o placar de 1 a 1 estão as comentaristas Camila Juliotti e Giselly Corrêa, além do apresentador do Esporte Record News, Caique Resende. Já Nayara Inorro, também palpitou no placar igual, só que com mais gols: 2 a 2.

No time dos que apostam na vitória do Ferroviária estão o narrador Lucas Pereira, que apontou um 2 a 1 como resultado do jogo, e o apresentador do Elas com a Bola, Matheus Teixeira, que palpitou 1 a 0 para a equipe do interior.

Destoando do restante da equipe, a repórter Beatriz Consolin acredita que a vitória das Palestrinas, com um resultado de 2 a 1 e vantagem para o segundo jogo que rola no dia 4 de dezembro.

A bola rola a partir das 11h e a transmissão se inicia um pouco antes, às 10h30. Não perca!

