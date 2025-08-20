Palmeiras vence Taubaté e retoma vice-liderança no Paulistão Feminino
Equipe alviverde triunfa por 2 a 1 com gols de Ana Guzmán e Yoreli Rincón
Na tarde desta quarta-feira, em Taubaté, o Palmeiras venceu o time local por 2 a 1, recuperando a vice-liderança do Paulistão Feminino com um total de 13 pontos. O Taubaté permanece na penúltima posição da tabela, com seis pontos.
Os gols do Palmeiras foram marcados por Ana Guzmán e Yoreli Rincón, enquanto Kakau fez o gol para o Taubaté. Essa vitória reforça a posição da equipe alviverde na competição estadual.
