Realidade Jovem x Corinthians | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Palmeiras vence Taubaté e retoma vice-liderança no Paulistão Feminino

Equipe alviverde triunfa por 2 a 1 com gols de Ana Guzmán e Yoreli Rincón

Paulistão Feminino|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Na tarde desta quarta-feira, em Taubaté, o Palmeiras venceu o time local por 2 a 1, recuperando a vice-liderança do Paulistão Feminino com um total de 13 pontos. O Taubaté permanece na penúltima posição da tabela, com seis pontos.

Os gols do Palmeiras foram marcados por Ana Guzmán e Yoreli Rincón, enquanto Kakau fez o gol para o Taubaté. Essa vitória reforça a posição da equipe alviverde na competição estadual.

Ana Guzmán e Yoreli Rincón fizeram os gols da equipe alviverde

