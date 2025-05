Paulistão Feminino: RECORD NEWS exibe partida de estreia entre Palmeiras e Realidade Jovem nesta terça-feira (6) A transmissão terá narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti, apresentação de Caique Resende e participação especial de Juliane Santos Paulistão Feminino|Do R7 05/05/2025 - 14h13 (Atualizado em 05/05/2025 - 14h15 ) twitter

Palmeiras e Realidade Jovem se enfrentam nesta terça (6) Montagem/Instagram

Nesta terça-feira (6), o Realidade Jovem estreia na competição enfrentando as atuais campeãs do Paulistão Feminino, o Palmeiras, no Estádio Benedito Teixeira. A partida marca o início de mais uma jornada em busca do título e terá transmissão ao vivo da RECORD NEWS para todo o Brasil, a partir das 20h, na TV aberta.

A narração fica por conta de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti. A cobertura ainda conta com a participação especial da comentarista Juliane Santos, que trará análises e informações direto dos bastidores da partida, enquanto Caique Resende conduzirá a apresentação da transmissão.

Juliane, que é reconhecida por sua atuação na valorização do esporte feminino e na cobertura esportiva, falou um pouco sobre a contribuição da transmissão do campeonato feminino na TV aberta “Falta, justamente, essa visão que a RECORD NEWS está tendo. Dar visibilidade para essas meninas, atletas em rede nacional. O streaming chegou forte na comunicação. Mas a TV aberta tem o poder além. De levar para casas, famílias. Histórias dessas grandes jogadoras. A RECORD NEWS já está contribuindo muito com esse cenário. O Paulistão é o melhor campeonato do país. Na modalidade. O produto é ótimo. E com a contribuição da TV aberta. Fica ainda melhor”, declarou Juliane.

Retrospecto

No último encontro entre as duas equipes, jogo válido pelo Paulistão Feminino de 2024, as Palestrinas impuseram seu ritmo desde os primeiros minutos e conquistaram a vitória sobre o Realidade Jovem com uma goleada por 7 a 0.

Fique ligado! Palmeiras e Realidade Jovem vai ao ar nesta terça (6), na tela da RECORD NEWS, a partir das 20h.