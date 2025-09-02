Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite Red Bull Bragantino x Corinthians nesta quinta (4) Com narração de Lucas Pereira, público de todo o Brasil acompanha a partir das 16h45 Paulistão Feminino|Do R7 02/09/2025 - 19h28 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h29 ) twitter

A narração será de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti e Beatriz Consolin na apresentação da transmissão Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta-feira (4), Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Paulista Feminino 2025, em jogo válido pela oitava rodada da competição.

A partida será disputada no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), e terá transmissão ao vivo da RECORD NEWS para todo o Brasil, na TV aberta, a partir das 16h45.

A narração será de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti e Beatriz Consolin será o responsável pela apresentação da transmissão.

Retrospecto

Faltando seis rodadas para o encerramento da primeira fase do Paulistão Feminino 2025, Red Bull Bragantino e Corinthians já desenham trajetórias distintas na competição.

‌



O time de Bragança ocupa a quinta posição, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota, e busca os três pontos para se manter na disputa direta por uma vaga nas semifinais.

Já o Corinthians lidera de forma isolada, com 18 pontos, abrindo vantagem confortável sobre os concorrentes na reta final do primeiro turno.

Não perca! Red Bull Bragantino e Corinthians duela pelo Campeonato Paulista Feminino 2025 nesta quinta (4), a partir das 16h45, na RECORD NEWS.