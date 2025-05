RECORD NEWS transmite confronto entre Bragantino e São Paulo nesta quinta (15) Os times voltam a se enfrentar após o empate de 1x1 na temporada passada; saiba mais Paulistão Feminino|Do R7 13/05/2025 - 18h51 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h51 ) twitter

A transmissão terá narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti, apresentação de Caique Resende e participação especial de Yara Fantoni Edu Moraes/RECORD

Nesta quinta-feira, (15), Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam pela segunda rodada do Paulistão Feminino 2025. A partida é decisiva para ambas as equipes, que buscam a reabilitação no campeonato após estrearem com derrota.

O duelo acontece no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), e terá transmissão ao vivo da RECORD NEWS para todo o Brasil, a partir das 16h50, na TV aberta.

A narração será de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti. A cobertura ainda contará com a participação especial de Yara Fantoni, trazendo informações direto dos bastidores, e a apresentação da transmissão será de Caique Resende.

Retrospecto

Na temporada passada, o confronto entre Red Bull Bragantino e São Paulo terminou empatado em 1x1, em uma partida bastante disputada. Na ocasião, o Tricolor vivia uma fase melhor, ocupando a quarta colocação no campeonato. Cenário diferente do início desta edição do Paulistão Feminino, em que ambas as equipes buscam recuperação.

