RECORD NEWS transmite Ferroviária x Santos nesta quinta-feira (5) pelo Paulistão Feminino A partida será realizada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) a partir das 17h10; saiba mais Paulistão Feminino|Do R7 03/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A narração ficará por conta de Lucas Pereira, com os comentários de Camila Juliotti. A apresentação será conduzida por Caique Resende. Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta-feira (5), Ferroviária e Santos se enfrentam pela terceira fase do Paulistão Feminino 2025, em um confronto importante na briga por uma vaga na próxima etapa da competição. A partida será realizada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com transmissão ao vivo da RECORD NEWS para todo o Brasil, a partir das 17h10, na TV aberta.

A narração ficará por conta de Lucas Pereira, com os comentários de Camila Juliotti. A apresentação será conduzida por Caique Resende.

Retrospecto

Ferroviária e Santos chegam à terceira rodada com campanhas semelhantes: ambas somam três pontos, com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas. A Ferroviária estreou com uma goleada, mas foi derrotada pelo Palmeiras na sequência. Já o Santos venceu o São Paulo na primeira rodada e acabou superado pelo Corinthians no jogo seguinte. O duelo desta quinta promete ser equilibrado e será decisivo para as pretensões das duas equipes na competição.

A RECORD NEWS transmite Ferroviária e Santos pela terceira rodada do Paulistão Feminino 2025 nesta quinta (5), às 17h10.