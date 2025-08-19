RECORD NEWS transmite Realidade Jovem x Corinthians pelo Paulistão Feminino nesta quinta (21) A cobertura ao vivo começa às 14h45, com narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende Paulistão Feminino|Do R7 19/08/2025 - 14h32 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h32 ) twitter

A cobertura ao vivo começa às 14h45, com narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta-feira (21), Realidade Jovem e Corinthians se enfrentam pelo Paulistão Feminino 2025, em jogo válido pela sétima rodada da competição. A partida será disputada no estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP), e terá transmissão ao vivo da RECORD NEWS para todo o Brasil, na TV aberta, a partir das 14h45.

A narração será de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti, e Caique Resende será o responsável pela apresentação da transmissão.

Retrospecto

De um lado, o Corinthians demonstra sua hegemonia com a liderança isolada, somando 15 pontos em uma campanha dominante que inclui cinco vitórias, um ataque avassalador e uma defesa sólida, tendo sofrido apenas um revés para o rival São Paulo. Do outro, o Realidade Jovem enfrenta uma crise profunda na última posição, com apenas um ponto ganho em um empate heroico contra o Santos. A equipe de São José do Rio Preto ainda não venceu, marcou apenas um gol em seis rodadas e se vê em uma situação crítica, evidenciando o abismo de desempenho entre os dois times na competição.

Não perca! Realidade Jovem e Corinthians duelam no Paulistão Feminino 2025, a partir das 14h45, na RECORD NEWS.