RECORD NEWS transmite Santos e Palmeiras pelo Paulistão Feminino nesta quinta (14) Clássico da Saudade agita o campeonato com narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caique Resende; confira Paulistão Feminino|Do R7 13/08/2025 - 18h48 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h48 )

Lucas Pereira e Camila Juliotti, serão responsáveis pela narração e comentários, respectivamente, durante a transmissão Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta-feira (14), Santos e Palmeiras se enfrentam pelo Paulistão Feminino 2025. A partida que acontece às 18h45, é um confronto importante para as ambições de ambas as equipes no campeonato e contará com transmissão ao vivo da RECORD NEWS para todo o Brasil.

A narração ficará a cargo de Lucas Pereira, com comentários de Camila Juliotti, e Caique Resende será o responsável pela apresentação da transmissão.

Retrospecto

O apito inicial do Clássico da Saudade se aproxima, e os times chegam em campo com duas campanhas opostas no campeonato. De um lado, o Palmeiras vem embalado, na vice-liderança, jogando o fino da bola e com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Do outro, o Santos estagnou na sexta posição, precisando reajustar o time para não deixar o pelotão de cima escapar.

A rodada passada acendeu o alerta, as Sereias da Vila conseguiram um empate amargo contra o lanterna do campeonato, o Realidade Jovem. Agora, a ordem é uma só, mostrar um futebol mais alinhado com os objetivos da equipe, para continuar sonhando alto na competição. Já as Palestrinas vêm de uma derrota no Dérbi contra o líder Corinthians. O jogo contra o Santos será a chance de se distanciar do São Paulo que segue na cola do Verdão.

Não perca! Santos e Palmeiras duelam no Paulistão Feminino 2025, a partir das 18h45, na RECORD NEWS.