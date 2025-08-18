Santos abre placar após falha da goleira do Palmeiras
Jogo é válido pela sexta rodada do Paulistão Feminino
Na sexta rodada do Paulistão Feminino, o Santos saiu na frente contra o Palmeiras com um gol inesperado. Após cobrança de falta de Larissa Vasconcelos, a goleira palmeirense Tainá escorregou na pequena área, deixando a bola livre para a zagueira Pardal marcar aos quatro minutos de jogo. Pardal, usando a camisa número 33, aproveitou a oportunidade sem impedimento e garantiu o primeiro gol para o Santos.
