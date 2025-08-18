Logo R7.com
Realidade Jovem x Corinthians | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Santos abre placar após falha da goleira do Palmeiras

Jogo é válido pela sexta rodada do Paulistão Feminino

Paulistão Feminino|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Na sexta rodada do Paulistão Feminino, o Santos saiu na frente contra o Palmeiras com um gol inesperado. Após cobrança de falta de Larissa Vasconcelos, a goleira palmeirense Tainá escorregou na pequena área, deixando a bola livre para a zagueira Pardal marcar aos quatro minutos de jogo. Pardal, usando a camisa número 33, aproveitou a oportunidade sem impedimento e garantiu o primeiro gol para o Santos.

Amanda Gutierres entrou no segundo tempo, mas não evitou derrota das Palestrinas no clássico válido pelo Paulistão Feminino; veja os melhores momentos

